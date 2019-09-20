Игорь Шалимов: «Венгер не приедет в «Спартак» даже за большие деньги»

Российский тренер Игорь Шалимов в эфире на YouTube-канале «СЭ» высказал свое отношение относительно возможности приглашения Арсена Венгера на пост главного тренера «Спартака».

— Я с Кононовым работал полгода, как помощник. У меня сложилось свое мнение о нем, как специалисте: говорить о нем не буду. Я отношусь к нему корректно, как к коллеге.

У Арсена Венгера возраст уже не тот. Ему хочется пожить спокойно. Не думаю, что он приедет в «Спартак» даже за большие деньги. Ему это не нужно.

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