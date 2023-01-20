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Сегодня, 10:14

Игорь Шалимов оценил возможность Дмитрия Баринова уехать в «Бешикташ»

Виктория Кравченко
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Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о возможности полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова уехать за границу.

«Бешикташ» — серьезная команда, и в нынешних обстоятельствах для Баринова, если он очень хочет продолжить карьеру в Европе, это достойный вариант — и по статусу клуба, и по болельщикам. Важно, чтобы клуб достойно оценивал футболиста и сделал хорошее предложение. Цель — не просто уехать, а играть там в основном составе, чтобы не было повторения истории, как с Дзюбой", — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Сообщалось, что игроком интересуется «Бешикташ». В контракте Баринова есть опция выхода в другой клуб — она составляет 15 миллионов евро. Контракт игрока с «Локо» заканчивается после окончания сезона-23/24.

26-летний Баринов — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-beshiktash-dostojny-j-variant-dlya-barinova/

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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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