Игорь Дивеев: «Если честно, получить травму я боюсь»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев накануне матча 12-го тура российской премьер-лиги с «Ростовом» рассказал, что боится получить травму. Он отметил, что это для него страшный, некомфортный момент.

Дивеев получил повреждение в домашнем матче Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2). У него подтвердилось повреждение одной из мышц правого бедра. Решение об участии футболиста в матче с «Ростовом» будет принято в день игры. Встреча состоится 6 октября.

— Как вы объясняетесь на поле с тем же Магнуссоном? По-русски? По-английски?

— Я просто кричу ему «Мага!» (улыбается)



— То есть в разных ситуациях это может означать и «вперед», и «назад», и «выше», и так далее?

— Ну нет (смеется). Когда я вижу, что мяч должен сыграть именно он, я кричу «Мага». Если играю сам — кричу «Я!» А перестроения на поле в принципе ясны по тренировкам, мы понимаем, кому куда бежать. Тут важнее перекричать болельщиков, потому что их много, а нас всего трое. Во время игры слышим друг друга, но с трудом, поэтому приходится орать. С Магнуссоном общаемся на футбольном английском — left, right, все такое. С Шарлией еще проще, он по-русски уже почти как я разговаривает (улыбается).



— Многие отмечают твою самоотверженность на поле. Часто идешь головой даже на низкие мячи, например, с «Краснодаром» в самой концовке. И достается тебе по голове тоже часто. Откуда эта черта? Она у тебя в крови, или это тоже достигается работой?

— В игре ты забываешь, что такое боль. Понимаешь, что если сейчас не сыграешь, может что-то случиться, пропустим гол. Я всегда вспоминаю слова Шамиля Камиловича Газизова, гендиректора «Уфы». Он говорил нам, молодым, мол, никогда не убирайте ногу, в футбол «девочки» не играют. Еще когда был в команде 1999 года, понял, что ногу или голову никогда не уберу. Лучше врежешь посильнее, но мяч чтобы был твой. Тому же самому учил в юности мой отец. Эти два человека, Газизов и он, сильно на меня повлияли.



— Но ведь с такой игрой есть большой риск получить травму, что с тобой уже бывало.

— Если честно, получить травму я боюсь. Для меня это страшный, некомфортный момент. Никому никогда этого не желаю, для меня лучше, чтобы спорт был без травм. Восстанавливаться после повреждений — нехорошая ситуация. Но куда денешься? С «Локомотивом» получил сотрясение, зато мяч выбил, правильно? А не выбил бы — могли и проиграть. У меня в подсознании, что нужно играть каждый мяч, а там что будет, то будет.

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