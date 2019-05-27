Игорь Денисов уходит из "Локомотива"

"Локомотив" на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с полузащитником Игорем Денисовым. Решение было принято по обоюдному согласию сторон.

– Я признателен "Локомотиву" за возможность играть в клубе, который ставит перед собой самые высокие цели, борется за трофеи, участвует в Лиге чемпионов, – сказал Денисов. – Сегодня наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой. Благодарю всех, кто был рядом – руководство и сотрудников клуба, администраторов, медиков, партнеров по команде, тренерский штаб и особенно Юрия Павловича Семина, к которому я отношусь с большим уважением, и отдельное спасибо болельщикам, которые приняли меня таким, какой я есть, ваша поддержка – моя самая главная победа.

35-летний футболист выступает за "Локо" с 2017 года. Всего за клуб он провел 93 матча, в которых забил три мяча. Напомним, что из-за Денисов не выходил на поле с апреля из-за возможного конфликта с руководстом клуба.