Мостовой оценил результаты «Спартака» в нынешнем сезоне

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил результаты красно-белых в нынешнем сезоне.

«Спартак» — второй по финансовым возможностям клуб после «Зенита». У красно-белых есть все средства для того, чтобы создать команду, которая будет выигрывать несколько чемпионств подряд. Но из года в год этого не происходит. Для такого большого клуба пара трофеев за 20 лет — очень мало. Даже сейчас у «Спартака» состав, который минимум должен идти в тройке, а то и бороться за чемпионство. Но Абаскаль вместе с этими игрокам идет лишь пятым. Промес и Бабич — два кита, на которых сейчас держится «Спартак». Без них были бы еще ниже», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).