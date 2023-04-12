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Сегодня, 18:10

Игонин: «Если российские клубы вернут в еврокубки, тогда вопрос об уходе Малкома из «Зенита» отпадет сам собой»

Алина Савинова
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Экс-полузащитник «Зенита» Алексей Игонин предположил, произойдет ли ближайшим летом в клубе из Санкт-Петербурга перестройка.

«Зенит» выстраивает работу клуба на длительный срок, чтобы показывать результат в еврокубках и в чемпионате России. Непонятно, когда произойдет перестройка в клубе и насколько она возможна. Понятно, что изменения всегда могут быть, просто к этому надо подготовиться. «Зенит» все равно должен работать на опережение», — приводит «РБ Спорт» слова Игонина.

Также он оценил вероятность ухода нападающего Малкома из «Зенита» этим летом.

«Сейчас у него задача номер один — выиграть РПЛ. Его уход вполне возможен летом, потому что «Зенит» хотел, чтобы он не только играл в чемпионате России. Малком — футболист европейского уровня. Если ситуация изменится в лучшую сторону, и российские клубы вернут в еврокубки, тогда вопрос об уходе Малкома отпадет сам собой», — добавил экс-игрок.

Ранее сообщалось о том, что петербургский клуб летом может подписать нападающего «Динамо» Константина Тюкавина и форварда «Локомотива» Сергея Пиняева, если Малком и Вендел решать покинуть команду.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 54 очка за 22 тура.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-igonin-malkom-mozhet-ujti-iz-zenita-letom-no-esli-rossiyu-vernut-v-evrokubki-e-tot-vopros-otpadet/
Алексей Игонин
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
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Дмитрий Баринов

Локомотив

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