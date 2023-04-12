На матч «Торпедо» — «Спартак» назначены сын и отец Левниковы. Как такое может быть?

В состав судейской бригады на матч 23-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Спартак» вошел Кирилл Левников. Как сообщает сайт РФС, он выполнит функции видеоарбитра. Инспектором этой встречи назначен Николай Левников. То есть отец будет оценивать работу сына.

При этом, если верить сайту РПЛ, за качеством работы судей собирается следить Сергей Мартынов, а вот Левников-старший будет работать на игре «Оренбург» — «Локомотив». Какой вариант правильный?