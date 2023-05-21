Игонин: «Бакаев снизил свою востребованность в РПЛ»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин объяснил, почему полузащитник Зелимхан Бакаев не может проявить себя в команде из Санкт-Петербурга.

««Зенит», взяв Бакаева, не получил игрока основного состава, но получил усиление конкуренции на тренировках, которую выиграли другие футболисты, ставшие через это соперничество сильнее. То есть «Зенит», получив Бакаева, в любом случае стал сильнее. А вот Бакаев конкуренцию проиграл. Он получил чемпионский титул, но снизил свою востребованность в РПЛ. Если решит уйти из «Зенита», то вряд ли может рассчитывать на те же условия», — приводит «КП-Спорт» слова Игонина.

Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента в июле 2022 года, до этого он выступал за «Спартак». 26-летний россиянин забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 26 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.