ЦСКА поздравил Дзагоева с возвращением в РПЛ с «Рубином»

ЦСКА поздравил бывшего полузащитника команды Алана Дзагоева, который выступает за «Рубин», с возвращением в РПЛ.

В воскресенье, 20 мая казанцы победили «Балтику» (1:0) в матче 32-го тура Первой лиги и обеспечили себе выход в премьер-лигу.

«Поздравляем Алана Дзагоева, который помог «Рубину» вернуться в РПЛ!» — говорится в публикации армейцев в Telegram.

Дзагоев выступал за ЦСКА с января 2008 года по июнь 2022 года, в сентябре 2022 года футболист подписал контракт с «Рубином». 32-летний россиянин забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 19 матчах за казанцев.