Полузащитник «Рубина» Апшацев о выходе в РПЛ: «Мы вернулись туда, где наше место»

Полузащитник «Рубина» Марат Апшацев обратился к болельщикам команды после победы над «Балтикой» (1:0) на выезде в матче 32-го тура Первой лиги.

Апшацев забил единственный гол. Благодаря этой победе «Рубин» обеспечил себе выход в РПЛ.

«Мы вернулись туда, где наше место! Очень долго этого ждали, отдали все силы. Всем спасибо за поддержку, она чувствовалась даже здесь. Вперед, «Рубин»! Вернемся вместе! Спасибо, пацаны!», — сказал Апшацев в видео, опубликованном в Telegram-канале казанцев.

«Рубин» лидирует в турнирной таблице Первой лиги с 65 очками в 32 матчах. Казанцы вылетели из премьер-лиги в сезоне-2021/22.