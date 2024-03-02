Глушаков: «В «Зените» забыли про свою легендарную крышу с бакланами?»

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков отреагировал на жест председателя правления «Зенита» Александра Медведева в отношении «Спартака».

«Как бы отреагировал на жест Медведева в адрес «Спартака»? Я дал бы ответку. Они могут что-то показывать, а ты нет? Питерцы разве забыли про свою легендарную крышу с бакланами?» — цитирует Глушакова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 2 марта на «Газпром Арене». Начало — в 19.30 мск.

После 18 туров чемпионата России сине-бело-голубые занимают второе место, набрав 36 очков. Московский клуб идет на пятой строчке с 30 очками.