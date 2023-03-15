Игнатьев — об Антоне Миранчуке: «Может, невысокий интеллект, довольствуется малым, нет мотивации»

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев высказался об игре полузащитнике железнодорожников Антона Миранчука.

«Я бы не сказал, что Миранчук настолько слабо выглядит, чтобы не играть в основном составе. Тут только тренер может сказать, что ему что-то недостает и надо сидеть в запасе. Раз Галактионов так сказал о нем, то у него есть основания. Игрок должен прислушаться. Зная Миранчука, эти слова его заденут и расшевелят. Трудно сказать, с чем связан уровень игры Миранчука. Бывает много факторов: невысокий интеллект, довольствуются малым, нет мотивации, думают, что смогут выехать на багаже. Но делать такие однозначные выводы должен Галактионов и сам Миранчук, смотря в зеркало», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

В текущем сезоне 27-летний хавбек сыграл в 23 матчах за «Локомотив», забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.