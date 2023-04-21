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Игнатьев поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

«С точки зрения распределения мест в турнирной таблице не думаю, что результат сыграет роль. Мы видим, что «Зенит» стабильно набирает свои очки и будет занимать соответствующее этому место. Другое дело, важнее всего здесь посмотреть, как на фоне игры «Зенита» будет себя позиционировать «Динамо». Насколько они смогут предоставить нам возможность определить, кто есть кто, что вообще такое «Динамо» на сегодняшний день. Это команда, которая растеряла свой ресурс по сравнению с прошлой частью чемпионата, или это вопрос психологии и он легче решается, нежели все остальные вопросы, которые возникают в связи с сегодняшней игрой команды? Как молодые люди в лице талантливых игроков сборной будут себя проявлять? Действительно ли они двигаются вперед и просто застопорились, или же они потеряли энергетику, которая бы позволяла им идти вперед, а нам — с надеждой смотреть на их развитие. Вот это важно. А в принципе, не выиграет сейчас «Зенит» — выиграет в следующем матче и доведет дело до логического конца. Потому что они сильнее всех, и у них запас прочности очень велик во всех направлениях — и с точки зрения очков, и с точки зрения работы в клубе. Мне больше интересно будет «Динамо» — насколько оно найдет внутренние ресурсы», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

Матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 22 апреля, и начнется в 19.00 по московскому времени. Соперников рассудит Виталий Мешков.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/21/20262985.shtml
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Борис Игнатьев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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