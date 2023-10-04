Игнатьев: «Без Галактионова у «Локомотива» ничего бы не вышло»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что успехи столичного «Локомотива» в нынешнем сезоне непосредственно связаны с работой тренера красно-зеленых Михаила Галактионова.

«Без Галактионова ничего бы не вышло, без тренера не бывает ничего в футболе. Либо тренер дает продукт, либо наоборот, портит или не влияет на его содержание. Конечно, заметны изменения при его работе не только в результатах, но и понимании игры, в понимании того, что и зачем делается. Это работа тренерского штаба. Думаю, что те сложности, которые все же присутствуют у «Локомотива», они понятны. Наш футбол за последнее время не прибавил в качестве, но прибавил в противостоянии, противоборстве. Все команды желают добиться результата, набрать очков, отсюда возникает усилившаяся конкуренция», — цитирует «Газета.Ru» Игнатьева.

«Локомотив» набрал 18 очков в 10 турах и идет третьим в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар» с 24 очками, а «Крылья Советов» — вторые (21 очко).