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Игнатьев: «Без Галактионова у «Локомотива» ничего бы не вышло»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что успехи столичного «Локомотива» в нынешнем сезоне непосредственно связаны с работой тренера красно-зеленых Михаила Галактионова.

«Без Галактионова ничего бы не вышло, без тренера не бывает ничего в футболе. Либо тренер дает продукт, либо наоборот, портит или не влияет на его содержание. Конечно, заметны изменения при его работе не только в результатах, но и понимании игры, в понимании того, что и зачем делается. Это работа тренерского штаба. Думаю, что те сложности, которые все же присутствуют у «Локомотива», они понятны. Наш футбол за последнее время не прибавил в качестве, но прибавил в противостоянии, противоборстве. Все команды желают добиться результата, набрать очков, отсюда возникает усилившаяся конкуренция», — цитирует «Газета.Ru» Игнатьева.

«Локомотив» набрал 18 очков в 10 турах и идет третьим в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар» с 24 очками, а «Крылья Советов» — вторые (21 очко).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/03/21422095.shtml?updated
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
Михаил Галактионов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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