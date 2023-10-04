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Сегодня, 08:00

Чавес — о переходе в «Динамо»: «В какой-то момент даже подумал, что трансфер сорвется»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Микеле Антонов
Корреспондент
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Луис Чавес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес в интервью «СЭ» рассказал подробности своего трансфера в Россию.

«Из «Динамо» на меня впервые вышли в начале июля. Во время Золотого кубка КОНКАКАФ агент сообщил мне об интересе. Чуть позднее мы поговорили с Марцелом Личкой. Он рассказал мне о целях на сезон, на какой позиции видит меня в составе.

Я как-то сразу сосредоточился на предложении «Динамо» — другие даже не рассматривал. И попросил своего представителя заняться трансфером и не отвлекаться на остальные запросы.

Но дальше начались проблемы с «Пачукой» — были сложности с переводом денег. Не хотел бы вдаваться в детали — скажу лишь, что очень переживал. Все тянулось очень долго. В какой-то момент я даже подумал, что трансфер сорвется. К счастью, в конечном счете решение было найдено: «Динамо» перечислило мне деньги, а я выкупил свой контракт у «Пачуки», — сказал Чавес «СЭ».

Луис Чавес. «Не согласен с Карпиным — в РПЛ высокая интенсивность!» Криминал в Мексике, Месси, Россия: интервью Чавеса

27 августа 27-летний мексиканец подписал контракт с бело-голубыми на четыре года с возможностью продления еще на сезон.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Луис Чавес
0
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Чавес — о переводе денег за трансфер: «Шутили: «Не берем трубки и сбегаем в другую страну!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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