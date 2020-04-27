Игнашевич назвал Акинфеева лучшим партнером по ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, назвал любимых игроков в армейском клубе и лучшие сезоны в своей карьере и в карьере клуба.

— Три любимых игрока ЦСКА.

— Трех не могу. Их гораздо больше. Но Олич и Акинфеев на первых двух местах.

— Кого считаете самым крутыми легионерами в истории чемпионата России, топ-3.

— Вагнер, Вернблум, Халк.

— Кто самый быстрый игрок в истории ЦСКА?

— Вот эти два парня (Игнашевич добавил фотографию Ахмеда Мусы и самого себя, добавив смайлик).

— Какой состав ЦСКА был сильнейшим во время чемпионства?

— 2013.

— Кто был самым большим талантом в ЦСКА, кто так и не раскрылся в полную мощь?

— Думаю, в ЦСКА раскрывались все талантливые игроки. Это точно.

— Самый успешный год в вашей карьере?

— 2005.

— Лучший партнер по команде.

— Акинфеев.