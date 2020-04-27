Игнашевич назвал Акинфеева лучшим партнером по ЦСКА
Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, назвал любимых игроков в армейском клубе и лучшие сезоны в своей карьере и в карьере клуба.
— Три любимых игрока ЦСКА.
— Трех не могу. Их гораздо больше. Но Олич и Акинфеев на первых двух местах.
— Кого считаете самым крутыми легионерами в истории чемпионата России, топ-3.
— Вагнер, Вернблум, Халк.
— Кто самый быстрый игрок в истории ЦСКА?
— Вот эти два парня (Игнашевич добавил фотографию Ахмеда Мусы и самого себя, добавив смайлик).
— Какой состав ЦСКА был сильнейшим во время чемпионства?
— 2013.
— Кто был самым большим талантом в ЦСКА, кто так и не раскрылся в полную мощь?
— Думаю, в ЦСКА раскрывались все талантливые игроки. Это точно.
— Самый успешный год в вашей карьере?
— 2005.
— Лучший партнер по команде.
— Акинфеев.