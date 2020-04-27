Игнашевич мечтает возглавить сборную и поработать в Европе
20:00
Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич, отвечая на вопросы болельщиков в Instagram, заявил, что мечтает в будущем возглавить сборную России.
— Лучший тренер в карьере?
— Газзаев, Хиддинк, Адвокат.
— Самая памятная тренерская установка?
— Может быть, запоминается последнее... Но Черчесов цитировал Наполеона.
— Какую команду вам хочется попробовать потренировать?
— Сборная своей страны — вершина в карьере тренера.
— Есть желание поработать в Европе?
— Есть. Для начала нужно зарекомендовать себя в России. Все как у футболистов.
— Самый запоминающийся матч в футболке сборной?
— Последний матч с хорватами.