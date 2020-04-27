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Игнашевич мечтает возглавить сборную и поработать в Европе

20:00
Главный тренер &quot;Торпедо&quot; Сергей Игнашевич. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Главный тренер &quot;Торпедо&quot; Сергей Игнашевич. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич, отвечая на вопросы болельщиков в Instagram, заявил, что мечтает в будущем возглавить сборную России.

— Лучший тренер в карьере?

— Газзаев, Хиддинк, Адвокат.

— Самая памятная тренерская установка?

— Может быть, запоминается последнее... Но Черчесов цитировал Наполеона.

— Какую команду вам хочется попробовать потренировать?

— Сборная своей страны — вершина в карьере тренера.

— Есть желание поработать в Европе?

— Есть. Для начала нужно зарекомендовать себя в России. Все как у футболистов.

— Самый запоминающийся матч в футболке сборной?

— Последний матч с хорватами.

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