Игдисамов о восстановлении Акинфеева: «Вижу по глазам, что он очень соскучился»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о восстановлении Игоря Акинфеева.

— Как себя чувствует Акинфеев? Как проходит его восстановление?

— Положительная динамика есть. Я с ним разговаривал совсем недавно. По чуть-чуть, но двигаемся в сторону выздоровления. Вижу по его глазам, что он очень соскучился и хочет быть рядом с командой, помогать нам на поле. Нам необходимо, чтобы такой лидер был с нами рядом. Но, к сожалению, физиологию мы обмануть не можем и не можем позволить себе выпустить его недолеченным. Поэтому ждем, когда он полностью восстановится и когда у него будут силы приносить пользу команде. Играть на своем стабильно высоком уровне.

— Даже сейчас непонятно, когда он вернется?

— Не хотелось бы говорить о сроках, потому что по Воронову мы тоже определяли сроки, а все в итоге затянулось. Поэтому каждый день контролируем динамику и не загадываем [в будущее].

Акинфеев получил травму в конце прошлого сезона. В этом сезоне 40-летний вратарь не сыграл ни одного матча.