Игдисамов: «Хочу выиграть медали чемпионата мира со сборной России»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов в интервью «СЭ» рассказал о своей главной мечте.

— Какая у вас футбольная мечта?

— Я хочу выиграть медали чемпионата мира со сборной России.

— А нефутбольная?

— Прямо мечты нет. Есть цели, которых я достигну рано или поздно. Наверное, хочу большой участок земли на берегу водоема, где смогу построить дом для себя, близких друзей, родственников, чтобы жить общиной с теми, кто мне близок и дорог. Это цель, не мечта.