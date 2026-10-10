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Крылья Советов — Спартак: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию 10 октября 2026

«Крылья Советов» — «Спартак»: во сколько начало матча РПЛ

Руслан Минаев

«Крылья Советов» и «Спартак» сыграют в 10-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 10 октября. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре и начнется в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 17:30. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Спартак

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Крылья Советов» — «Спартак» можно в футбольном матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч Премьер». Эфир начнется в 17.20 мск. Смотреть встречу онлайн также можно на сайте matchtv.ru.

«Крылья Советов» после девяти матчей набрали 11 очков и занимают 9-е место в таблице РПЛ. «Спартак» имеет 19 очков и идет на 2-й строчке.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
10
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
11
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
12
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
13
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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