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Защитник «Зенита» Игорь Дивеев: комментарий перед матчем 10 тура РПЛ против «Краснодара»

Дивеев: «Краснодар» — самый принципиальный соперник «Зенита»

Константин Белов
Корреспондент

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Краснодар» главный соперник для нас. Мы вместе с ним главные фавориты чемпионата за последние годы. Игра будет за шесть очков. Наверное, «Краснодар» сейчас самый принципиальный соперник «Зенита», — сказал Дивеев «СЭ».

«Краснодар» и «Зенит» сыграют в 10-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 10 октября. Встреча пройдет на «Ozon Арене"в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.

После 9-и туров «Зенит» занимает 5-е место в турнирной таблице лиги, набрав 18 очков. «Краснодар» (21 очко) — первый.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
Зенит

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
10
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
11
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
12
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
13
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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