Дивеев: «Краснодар» — самый принципиальный соперник «Зенита»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ против «Краснодара».
«Краснодар» — главный соперник для нас. Мы вместе с ним — главные фавориты чемпионата за последние годы. Игра будет за шесть очков. Наверное, «Краснодар» сейчас — самый принципиальный соперник «Зенита», — сказал Дивеев «СЭ».
«Краснодар» и «Зенит» сыграют в 10-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 10 октября. Встреча пройдет на «Ozon Арене"в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.
После 9-и туров «Зенит» занимает 5-е место в турнирной таблице лиги, набрав 18 очков. «Краснодар» (21 очко) — первый.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
10
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
11
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
12
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
13
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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