Дивеев: «Краснодар» — самый принципиальный соперник «Зенита»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ против «Краснодара».



«Краснодар» — главный соперник для нас. Мы вместе с ним — главные фавориты чемпионата за последние годы. Игра будет за шесть очков. Наверное, «Краснодар» сейчас — самый принципиальный соперник «Зенита», — сказал Дивеев «СЭ».



«Краснодар» и «Зенит» сыграют в 10-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 10 октября. Встреча пройдет на «Ozon Арене"в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.

После 9-и туров «Зенит» занимает 5-е место в турнирной таблице лиги, набрав 18 очков. «Краснодар» (21 очко) — первый.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max