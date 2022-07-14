И.о. главы РПЛ Алаев рассказал о распределении доходов лиги между клубами

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал о том, как будут распределяться доходы лиги между клубами.

—Распределение будет 50 на 50. Система 60/40 была приняла год назад. Сейчас было много дискуссий, они продолжались долго, но все клубы поддержали такую систему распределения. За проголосовали 15 клубов, а один проголосовал за систему 60/40, — сказал Алаев после заседания общего собрания клубов РПЛ.

Ранее Алаев прокомментировал решение клубов отказаться от проведения Кубка лиги в сезоне-2022/23.