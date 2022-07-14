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Сегодня, 14:12

И.о. главы РПЛ Алаев рассказал о распределении доходов лиги между клубами

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал о том, как будут распределяться доходы лиги между клубами.

—Распределение будет 50 на 50. Система 60/40 была приняла год назад. Сейчас было много дискуссий, они продолжались долго, но все клубы поддержали такую систему распределения. За проголосовали 15 клубов, а один проголосовал за систему 60/40, — сказал Алаев после заседания общего собрания клубов РПЛ.

Ранее Алаев прокомментировал решение клубов отказаться от проведения Кубка лиги в сезоне-2022/23.

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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9
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11
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12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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