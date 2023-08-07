Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:11

Хусаинов: «Барриос заслуживает самое строгое наказание. Слава Богу, Макаров в живых остался»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поделился с «СЭ» мнением о том, на сколько матчей нужно отстранить полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса за грубый фол на игроке «Динамо» Денисе Макарове.

«Ему дадут минимальное наказание. Хотя он заслуживает самое строгое. Слава Богу, Макаров в живых остался. Мог инвалидом стать, закончить профессиональную деятельность. Со стороны Барриоса безрассудное поведение», — сказал Хусаинов «СЭ».

Барриос получил красную карточку за фол на Денисе Макарове. Колумбиец в подкате сбил полузащитника бело-голубых. Главный арбитр встречи Алексей Амелин удалил игрока после просмотра видеоповтора.

В случае если Барриоса дисквалифицируют на два матча, он пропустит гостевую игру со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

Ранее председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ», что удаление полузащитника «Зенита» будет рассмотрено на ближайшем заседании комитета.

Вильмар Барриос
Денис Макаров
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Поступил некрасиво. Один из лучших легионеров КХЛ сбежал из России
Ткачев — самый дорогой игрок КХЛ. Решил не ехать в НХЛ и остался в «Авангарде»
Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу об отравлении алкоголем 44 человек
Захарова назвала условия справедливого урегулирования ситуации на Украине
МВД России объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколову
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи
Новиков: «Болельщики ЦСКА в этом сезоне рассчитывают на титул, но давайте не будем спешить»
Экс-член ЭСК Гвардис полагает, что Барриосу могут дать не более двух матчей дисквалификации
Агент Рябчука заявил, что футболист впечатлен масштабностью «Спартака»
Мостовой считает, что Барриоса не должны отстранить больше чем на два матча
Петржела: «Этот сезон РПЛ будет самым интересным за последние пять лет, но «Зенит» все равно станет чемпионом»
Наумов: «По-прежнему не сомневаюсь, что «Зенит» станет чемпионом России в этом году»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пол Эшуорт прокомментировал переход Рябчука в «Спартак»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости