Хусаинов: «Барриос заслуживает самое строгое наказание. Слава Богу, Макаров в живых остался»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поделился с «СЭ» мнением о том, на сколько матчей нужно отстранить полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса за грубый фол на игроке «Динамо» Денисе Макарове.

«Ему дадут минимальное наказание. Хотя он заслуживает самое строгое. Слава Богу, Макаров в живых остался. Мог инвалидом стать, закончить профессиональную деятельность. Со стороны Барриоса безрассудное поведение», — сказал Хусаинов «СЭ».

Барриос получил красную карточку за фол на Денисе Макарове. Колумбиец в подкате сбил полузащитника бело-голубых. Главный арбитр встречи Алексей Амелин удалил игрока после просмотра видеоповтора.

В случае если Барриоса дисквалифицируют на два матча, он пропустит гостевую игру со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

Ранее председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ», что удаление полузащитника «Зенита» будет рассмотрено на ближайшем заседании комитета.