Карседо — о победе «Спартака» над «Оренбургом»: «Очень рад тому, как команда отнеслась к этой встрече»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги матча против «Оренбурга» (2:0) в 22-м туре РПЛ.

— Я очень рад за сегодняшнюю игру, рад, как команда отнеслась к этой встрече. Мы очень серьезно настраивались на нее. Мы также знали, что с 2020 года не только не побеждали, но и не забили здесь, в Оренбурге ни одного гола. Старались играть компактно. Нам нужен был баланс. Понимая свой атакующий потенциал, было важно сыграть на ноль, как мы это сделали сегодня.

Голы, которые мы забили в первом тайме, нам помогли. Считаю, что и во втором тайме мы контролировали игру. Хотели забить третий. Если пропускаешь по такой игре, то детали могут поменять ход встречи, — сказал Карседо на пресс-конференции.

Спартак» (38 очков) остается на шестом месте в РПЛ. В следующем туре красно-белые 5 апреля дома встретятся с «Локомотивом».

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