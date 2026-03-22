Карседо — о победе «Спартака» над «Оренбургом»: «Очень рад тому, как команда отнеслась к этой встрече»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги матча против «Оренбурга» (2:0) в 22-м туре РПЛ.
— Я очень рад за сегодняшнюю игру, рад, как команда отнеслась к этой встрече. Мы очень серьезно настраивались на нее. Мы также знали, что с 2020 года не только не побеждали, но и не забили здесь, в Оренбурге ни одного гола. Старались играть компактно. Нам нужен был баланс. Понимая свой атакующий потенциал, было важно сыграть на ноль, как мы это сделали сегодня.
Голы, которые мы забили в первом тайме, нам помогли. Считаю, что и во втором тайме мы контролировали игру. Хотели забить третий. Если пропускаешь по такой игре, то детали могут поменять ход встречи, — сказал Карседо на пресс-конференции.
Спартак» (38 очков) остается на шестом месте в РПЛ. В следующем туре красно-белые 5 апреля дома встретятся с «Локомотивом».
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|Динамо – Кр. Советов
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|Оренбург – Ростов
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