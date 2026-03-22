«Динамо» — «Зенит»: Иванов не наказал Маричаля пенальти. Тот пихнул Соболева в лицо

На 10-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит» судья Сергей Иванов неверно квалифицировал действия защитника бело-голубых Николаса Маричаля и не назначил пенальти в их ворота.

В том эпизоде в штрафной площади динамовцев Маричаль боролся за позицию с Александром Соболевым, пихнул его правой рукой в лицо и опередил соперника, пытавшегося замкнуть верховую передачу.

Видеоассистенты Артур Федоров и Павел Шадыханов не нашли оснований для вмешательства и не предложили Иванову посмотреть повторы на мониторе у поля. 11-метровый удар в итоге назначен не был.