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Сегодня, 19:40

Хотулев считает, что «Оренбург» не заслуживал поражения в матче с «Зенитом»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Защитник «Оренбурга» Данила Хотулев прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в матче 25-го тура РПЛ.

— Совсем не заслуживали поражения, должны были цеплять как минимум ничью, — начал Хотулев. — Обидно за результат.

— Прокомментируй эпизод с твоим падением в штрафной «Зенита». Ты рухнул на газон и взялся за лицо.

— Считаю, что это стопроцентный пенальти, но нужно будет еще видео посмотреть. Для меня непонятно, когда судья даже не идет смотреть и не слушает, а просто подходит и говорит, что я сам нахожу локоть, — сказал Хотулев.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до 4-х очков.

«Оренбург» (26) остается 12-м в турнирной таблице.

В следующем матче команда Сергея Семака на своем поле примет «Рубин» в перенесенном 21-м туре РПЛ. Игра пройдет 24 апреля. «Оренбург» в этот же день дома сыграет с «Динамо».

Футбол
ФК Зенит
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 1 : 4
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 1 : 0
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 10
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
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 20 1 2
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