Мантуан оценил эпизод с неназначенным пенальти в матче против «Оренбурга»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче против «Оренбурга» (1:0) в 25-м туре РПЛ.

Во втором тайме арбитр Владислав Безбородов не назначил одиннадцатиметровый в пользу «Зенита» после попадания мяча в руку защитника гостей Данилы Прохина.

— По мне, это был чистый пенальти: если бы мяч не попал сопернику в руку, то направился бы к воротам, — начал Мантуан. — Поэтому для меня и для всех зрителей это был пенальти. Но таково решение судьи, к сожалению. Мы должны его уважать.

— Другие игроки думают так же?

— Да все! Думаю, даже «Оренбург» назначил бы пенальти. Не знаю причину, по которой судья не дал 11-метровый. Посмотрим, что он скажет позже, но это уже ничего не изменит, — сказал Мантуан.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до 4-х очков.

«Оренбург» (26) остается 12-м в турнирной таблице.

В следующем матче команда Сергея Семака на своем поле примет «Рубин» в перенесенном 21-м туре РПЛ. Игра пройдет 24 апреля. «Оренбург» в этот же день дома сыграет с «Динамо».