«Сочи» — «Урал»: Ионов оформил дубль

Вингер «Урала» Алексей Ионов оформил дубль в гостевом матче 25-го тура РПЛ с «Сочи» — 2:0.

Футболист отметился на 67-й минуте. Первый гол в матче полузащитник забил на 46-й минуте.