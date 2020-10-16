«Хотел бы пожать руку живой легенде». Тедеско — о встрече с Романцевым
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что хотел бы встретиться с легендарным экс-наставником красно-белых Олегом Романцевым.
— Вы уже год работаете в «Спартаке». Какие три главных наблюдения за этот год вы могли бы сейчас назвать? — вопрос Тедеско на пресс-конференции.
— Не знаю, смогу ли назвать три вещи, но для меня большая честь здесь работать. Не сомневался в своем решении, когда приходил в «Спартак». Это большая гордость и очень большая ответственность. В таком клубе всегда происходит много событий. У вас огромное количество болельщиков и есть сверхмотивация. Я вижу много статей про «Спартак», это здорово, что наша жизнь и работа интересны. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Вспоминаю матч в Казани. Это было великолепно. Именно поэтому «Спартак» является большим клубом.
— Многие болельщики видели ваше интервью с Леонидом Трахтенбергом, где вы сказали много приятных слов про Олега Романцева. И потом он ответил вам тем же. Хотели бы встретиться с ним или такая встреча уже была?
— Конечно, хотел бы. Если представится возможность пожать руку живой легенде, я соглашусь.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.