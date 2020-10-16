Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что хотел бы встретиться с легендарным экс-наставником красно-белых Олегом Романцевым.

— Вы уже год работаете в «Спартаке». Какие три главных наблюдения за этот год вы могли бы сейчас назвать? — вопрос Тедеско на пресс-конференции.

— Не знаю, смогу ли назвать три вещи, но для меня большая честь здесь работать. Не сомневался в своем решении, когда приходил в «Спартак». Это большая гордость и очень большая ответственность. В таком клубе всегда происходит много событий. У вас огромное количество болельщиков и есть сверхмотивация. Я вижу много статей про «Спартак», это здорово, что наша жизнь и работа интересны. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Вспоминаю матч в Казани. Это было великолепно. Именно поэтому «Спартак» является большим клубом.

— Многие болельщики видели ваше интервью с Леонидом Трахтенбергом, где вы сказали много приятных слов про Олега Романцева. И потом он ответил вам тем же. Хотели бы встретиться с ним или такая встреча уже была?

— Конечно, хотел бы. Если представится возможность пожать руку живой легенде, я соглашусь.