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Сегодня, 11:10

Карраскаль: «Самое главное — составлять конкуренцию другим клубам и продолжать бороться за трофей»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль в разговоре с «СЭ» поделился мнением о целях на 2025 год с бело-голубыми.

— Сейчас после возвращения из отпуска важно работать с позитивным настроем, чтобы подготовиться ко второй части сезона наилучшим образом. Самое главное — составлять конкуренцию другим клубам и продолжать бороться за трофей. Сейчас то время, когда мы можем учесть те маленькие детали, которых нам не хватило в первой части сезона, — сказал Карраскаль «СЭ».

«Динамо» завершило первую часть сезона РПЛ на четвертом месте, московская команда набрала 35 очков в 18 матчах. Отставание от «Краснодара» и «Зенита» составляет четыре очка.

Хорхе Карраскаль
ФК Динамо (Москва)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
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 - : -
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Химки – Факел
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Бителло

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