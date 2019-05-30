Хохлова не устроило итоговое место "Динамо" в РПЛ-2018/19

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов признался, что его не устроило итоговое место клуба в турнирной таблице чемпионата России-2018/19.

- Доволен ли я итогами сезона? Естественно, нет, - приводит слова Хохлова Vtbrussia.ru. - Не на той позиции мы его закончили, чтобы быть довольным. Сезон получился сложным. Считаю, по игре заслуживали большего: недобрали много своих очков, растеряли их сами. Повторюсь, итоговое место нас не устраивает.

Позитивные моменты? В команде не было равнодушных, бились в каждой игре. Ребята очень переживали за результат, все выкладывались по полной… Не могу вспомнить ни одного матча, когда мы выходили на поле и играли спустя рукава. Да, могли уступить сопернику, но равнодушия не было.

Напомним, "Динамо" стало 12-м в завершившемся чемпионате России.

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