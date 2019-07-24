Ходырев, Сухина, Егоров, Арсланбеков, Гвардис, Фурса, Ибрагимов. Кто из арбитров продолжал карьеру в футбольных клубах?

Сегодня стало известно, что бывший арбитр премьер-лиги Михаил Ходырев приступил к работе в "Спартаке" в должности заместителя начальника команды. Вспоминаем арбитров, кто после завершения судейской карьеры оказывался в футбольных клубах. (Александр Бобров)

Бывшие арбитры, которые работают в футбольных клубах

Клуб Должность Тимур Арсланбеков Нефтехимик Спортивный директор Ильдус Биглов Уфа Спортивный директор Владимир Бобык Нижний Новгород Администратор Вадим Бращин Рязань Директор Игорь Егоров Локомотив-НН Спортивный директор Сергей Коровкин Шинник Генеральный менеджер Станислав Сухина Локомотив Начальник команды Михаил Ходырев Спартак Заместитель начальника команды Олег Целовальников Волгарь Заместитель руководителя Антон Шипоша СКА-Хабаровск Начальник команды Алексей Харламов Тюмень Заместитель директора

Бывшие арбитры, которые работали в футбольных клубах

Владимир Гамеев Звезда С Старший администратор Александр Гвардис Балтика Генеральный директор Лом-Али Ибрагимов Терек Генеральный директор Геннадий Куличенков Арсенал-2 Начальник команды Андрей Лексаков Спортакадемклуб Президент, технический директор Сергей Фурса Зенит Советник генерального директора Александр Штернгель Волга Тв, Динамо Бр, СКА Р-Д Генеральный директор, заместитель генерального директора Федор Щербаченко Кубань, Томь, Москва, Балтика, Мордовия, Ротор, Улисс, Кайсар Начальник команды, генеральный директор, тренер, главный тренер Фейзудин Эрзиманов Торпедо-ЗИЛ, Сатурн, Зеленоград Спортивный директор, заместитель генерального директора

Ходырев в "Спартаке". "И не хрен языком болтать"