20:41 | Футбол — РПЛ

Ходырев, Сухина, Егоров, Арсланбеков, Гвардис, Фурса, Ибрагимов. Кто из арбитров продолжал карьеру в футбольных клубах?

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Сегодня стало известно, что бывший арбитр премьер-лиги Михаил Ходырев приступил к работе в "Спартаке" в должности заместителя начальника команды. Вспоминаем арбитров, кто после завершения судейской карьеры оказывался в футбольных клубах. (Александр Бобров)

Бывшие арбитры, которые работают в футбольных клубах

 

Клуб

Должность

Тимур Арсланбеков

Нефтехимик

Спортивный директор

Ильдус Биглов

Уфа

Спортивный директор

Владимир Бобык

Нижний Новгород

Администратор

Вадим Бращин

Рязань

Директор

Игорь Егоров

Локомотив-НН

Спортивный директор

Сергей Коровкин

Шинник

Генеральный менеджер

Станислав Сухина

Локомотив

Начальник команды

Михаил Ходырев

Спартак

Заместитель начальника команды

Олег Целовальников

Волгарь

Заместитель руководителя

Антон Шипоша

СКА-Хабаровск

Начальник команды

Алексей Харламов

Тюмень

Заместитель директора

Бывшие арбитры, которые работали в футбольных клубах

Владимир Гамеев

Звезда С

Старший администратор

Александр Гвардис

Балтика

Генеральный директор

Лом-Али Ибрагимов

Терек

Генеральный директор

Геннадий Куличенков

Арсенал-2

Начальник команды

Андрей Лексаков

Спортакадемклуб

Президент, технический директор

Сергей Фурса

Зенит

Советник генерального директора

Александр Штернгель

Волга Тв, Динамо Бр, СКА Р-Д

Генеральный директор, заместитель генерального директора

Федор Щербаченко

Кубань, Томь, Москва, Балтика, Мордовия, Ротор, Улисс, Кайсар

Начальник команды, генеральный директор, тренер, главный тренер

Фейзудин Эрзиманов

Торпедо-ЗИЛ, Сатурн, Зеленоград

Спортивный директор, заместитель генерального директора

Ходырев в "Спартаке". "И не хрен языком болтать" 

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