Ходырев, Сухина, Егоров, Арсланбеков, Гвардис, Фурса, Ибрагимов. Кто из арбитров продолжал карьеру в футбольных клубах?

Сегодня стало известно, что бывший арбитр премьер-лиги Михаил Ходырев приступил к работе в "Спартаке" в должности заместителя начальника команды. Вспоминаем арбитров, кто после завершения судейской карьеры оказывался в футбольных клубах. (Александр Бобров)
Бывшие арбитры, которые работают в футбольных клубах
|
|
Клуб
|
Должность
|
Тимур Арсланбеков
|
Нефтехимик
|
Спортивный директор
|
Ильдус Биглов
|
Уфа
|
Спортивный директор
|
Владимир Бобык
|
Нижний Новгород
|
Администратор
|
Вадим Бращин
|
Рязань
|
Директор
|
Игорь Егоров
|
Локомотив-НН
|
Спортивный директор
|
Сергей Коровкин
|
Шинник
|
Генеральный менеджер
|
Станислав Сухина
|
Локомотив
|
Начальник команды
|
Михаил Ходырев
|
Спартак
|
Заместитель начальника команды
|
Олег Целовальников
|
Волгарь
|
Заместитель руководителя
|
Антон Шипоша
|
СКА-Хабаровск
|
Начальник команды
|
Алексей Харламов
|
Тюмень
|
Заместитель директора
Бывшие арбитры, которые работали в футбольных клубах
|
Владимир Гамеев
|
Звезда С
|
Старший администратор
|
Александр Гвардис
|
Балтика
|
Генеральный директор
|
Лом-Али Ибрагимов
|
Терек
|
Генеральный директор
|
Геннадий Куличенков
|
Арсенал-2
|
Начальник команды
|
Андрей Лексаков
|
Спортакадемклуб
|
Президент, технический директор
|
Сергей Фурса
|
Зенит
|
Советник генерального директора
|
Александр Штернгель
|
Волга Тв, Динамо Бр, СКА Р-Д
|
Генеральный директор, заместитель генерального директора
|
Федор Щербаченко
|
Кубань, Томь, Москва, Балтика, Мордовия, Ротор, Улисс, Кайсар
|
Начальник команды, генеральный директор, тренер, главный тренер
|
Фейзудин Эрзиманов
|
Торпедо-ЗИЛ, Сатурн, Зеленоград
|
Спортивный директор, заместитель генерального директора