Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением об уходе Юрия Семина из «Локомотива».

— Вчера позвонил Юрий Палыч Семин и поблагодарил меня за поддержку, — написала Канделаки в Telegram-канале. — Хочу сказать, что это тот самый случай, когда благодарить не за что: с момента моего прихода на «Матч ТВ» я видела так много несправедливости, имитации работы, предательств и непрофессионализма в российском спорте, что могу уже писать тетралогию, состоящую из таких историй.

Пока держусь. Все-таки мне очень хочется увидеть увольнения имитаторов, посадки расхитителей бюджетов и приход профессиональных и честных людей к управлению нашими спортивными клубами и организациями.

Мне хочется верить, что в мире российского спорта репутация все еще имеет значение. И в рамках этой парадигмы поддержка Юрия Семина — шаг очевидный, если не сказать неизбежный.