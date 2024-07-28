Гранат заявил, что Зиньковский показывал совсем другую игру в «Крыльях Советов»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат заявил, что полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский «показывал совершенно другую игру» в «Крыльях Советов».

«Ко двору не пришелся Зиньковский. В «Крыльях» показывал совершенно другую игру. Джикия и Зобнин хорошо себя зарекомендовали, настоящие лидеры. Остальные не показывают должного уровня», — сказал Гранат Legalbet.

Зиньковский перешел из «Крыльев Советов» в «Спартак» в июле 2022 года. 28-летний вингер провел 75 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.