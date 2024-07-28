Гранат заявил, что Зиньковский показывал совсем другую игру в «Крыльях Советов»
Бывший защитник сборной России Владимир Гранат заявил, что полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский «показывал совершенно другую игру» в «Крыльях Советов».
«Ко двору не пришелся Зиньковский. В «Крыльях» показывал совершенно другую игру. Джикия и Зобнин хорошо себя зарекомендовали, настоящие лидеры. Остальные не показывают должного уровня», — сказал Гранат Legalbet.
Зиньковский перешел из «Крыльев Советов» в «Спартак» в июле 2022 года. 28-летний вингер провел 75 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.
Источник: Legalbet
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
6
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
8
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
9
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|0 : 3
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|3 : 1
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 4
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|0 : 2
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
Новости