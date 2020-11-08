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«Химки» — «Рубин»: Мирзов открыл счет

15:13
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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов открыл счет в матче 14-го тура против «Рубина» — 1:0.

На 48-й минуте встречи хавбек нанес точный удар в дальний угол ворот Юрия Дюпина.

27-летний Мирзов выступает за «Химки» на правах аренды из «Спартака». На его счету 3 гола в 6 матчах за подмосковную команду.

Химки — Рубин

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