«Химки» — «Рубин»: Мирзов открыл счет
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов открыл счет в матче 14-го тура против «Рубина» — 1:0.
На 48-й минуте встречи хавбек нанес точный удар в дальний угол ворот Юрия Дюпина.
27-летний Мирзов выступает за «Химки» на правах аренды из «Спартака». На его счету 3 гола в 6 матчах за подмосковную команду.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.