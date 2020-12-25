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«Химки» проведут два сбора в Турции

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«Химки» на официальном сайте сообщили о том, когда выйдут из отпуска.

Игроки подмосковного клуба выйдут из отпуска 13 января и отправятся на сборы в Турцию. Команда проведет два сбора в Белеке, которые продлятся с 13 по 26 января и с 30 января по 12 февраля. В Турции у «Химок» запланированы 7 контрольных матчей.

Ближайший официальный матч «Химки» проведет 20 февраля в рамках 1/8 финала Кубка России против «Крыльев Советов».

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