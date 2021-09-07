«Спартак» интересовался экс-защитником «Сантоса» Луаном Пересом

Защитник «Марселя» Луан Перес рассказал, что летом, когда он еще играл в «Сантосе», им интересовался «Спартак».

«Мне позвонил агент и сказал, что мной интересуются «Спартак» и «Марсель». Я смог произвести впечатление на Сампаоли. Я ответил, что для меня это вызов, и в итоге все получилось. Я был очень счастлив в «Сантосе», но всегда мечтал сыграть в Европе», — цитирует Луана Переса Footmercato со ссылкой на интервью Goal.com в Twitch.

На счету Переса 26 матчей и 2 результативные передачи в текущем сезоне в составе «Сантоса». За «Марсель» он успел сыграть 3 поединка. Французский клуб заплатил за него 4,5 миллиона евро.