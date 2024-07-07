«Химки» интересуются защитником Сако из «Монпелье»

Защитник «Монпелье» Фалайе Сако может продолжить карьеру в России, сообщает AfricaFoot.

По сведениям источника, на 29-летнего малийца претендуют «Химки». Сам игрок отправился в Россию для уточнения деталей сделки. Ожидается, что Мако подпишет контракт на три года.

В минувшем сезоне Сако провел 19 матчей в чемпионате Франции и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.