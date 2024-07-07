«Химки» интересуются защитником Сако из «Монпелье»
Защитник «Монпелье» Фалайе Сако может продолжить карьеру в России, сообщает AfricaFoot.
По сведениям источника, на 29-летнего малийца претендуют «Химки». Сам игрок отправился в Россию для уточнения деталей сделки. Ожидается, что Мако подпишет контракт на три года.
В минувшем сезоне Сако провел 19 матчей в чемпионате Франции и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
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|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
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Пари НН – Рубин
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