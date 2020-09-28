Стали известны стартовые составы на матч 9-го тура чемпионата России между «Химками» и «Динамо». Начало встречи — в 19:00.

«Химки»: Лантратов, Гапон, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук, Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Куат, Дядюн.

Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Мурнин, Мартусевич, Липовой, Казанцев, Конате, Алиев.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Фомин, Лесовой, Шиманьски, Моро, Комличенко, Н'Жи.

Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Слепов, Зорин, Рауш, Каборе, Терехов, Грулев, Школик, Игбун.