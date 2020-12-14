Глушаков: «Победа «Химок» уже никого не удивила»
20:14
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в матче 18-го тура Тинькофф-РПЛ (1:0). Подмосковная команда в последних семи играх обержала пять побед, проиграла только один раз и поднялась из зоны вылета на 11-е место.
— Наша победа, наверное, уже никого не удивила, — сказал Глушаков в эфире «Матч премьер». — Были принципиально настроены, понимали, что матч был за шесть очков. Бились, выкладывались. Ребята голодные до футбола, многие не играли в премьер-лиге.
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