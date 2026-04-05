«Динамо» Махачкала — «Балтика»: Агаларов сравнял счет

Махачкалинское «Динамо» отыгралось в матче против «Балтики» в 23-м туре РПЛ — 1:1.

На 53-й минуте отличился Гамид Агаларов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)

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