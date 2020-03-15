Хеведес посоветовал всем сидеть дома

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес после матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России с «Ростовом» (3:1) посоветовал всем оставаться дома. По его словам, играть в футбола очень тяжело, учитывая ситуацию с распространением коронавируса.

— 3:1 против одного из самых сильных наших соперников. Однако играть в футбол, когда мир находится в таких обстоятельствах, нереально. Сидите дома в безопасности, — написал Хеведс в Instagram.