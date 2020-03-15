РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Хеведес посоветовал всем сидеть дома

22:35

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес после матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России с «Ростовом» (3:1) посоветовал всем оставаться дома. По его словам, играть в футбола очень тяжело, учитывая ситуацию с распространением коронавируса.

— 3:1 против одного из самых сильных наших соперников. Однако играть в футбол, когда мир находится в таких обстоятельствах, нереально. Сидите дома в безопасности, — написал Хеведс в Instagram.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир