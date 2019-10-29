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Хенрик Ларссон: «Видич — один из самых ярких моих партнеров по команде»

17:53
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Экс-нападающий «Барселоны» Хенрик Ларссон, отец форварда «Спартака» Джордана Ларссона, вспомнил период игры с Неманьей Видичем.

— Прошлым летом я присутствовал на спартаковском стадионе, — приводит слова Ларссона-старшего официальный сайт красно-белых. — Это было во время чемпионата мира — 2018, где я наблюдал из ВИП-ложи за матчем Сербия — Бразилия. Стадион великолепен. Рад, что болельщики «Спартака» наконец-то обрели свой дом.

Видич — это один из самых ярких моих партнеров по команде. Неманья выделялся своими как профессиональными, так и человеческими качествами.

Хенрик Ларссон выступал с Неманьей Видичем за «Манчестер Юнайтед».

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-10-29-khenrik_larsson__v_muzeye_i_na_trenirovke_spartaka/

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