Экс-нападающий «Барселоны» Хенрик Ларссон, отец форварда «Спартака» Джордана Ларссона, вспомнил период игры с Неманьей Видичем.

— Прошлым летом я присутствовал на спартаковском стадионе, — приводит слова Ларссона-старшего официальный сайт красно-белых. — Это было во время чемпионата мира — 2018, где я наблюдал из ВИП-ложи за матчем Сербия — Бразилия. Стадион великолепен. Рад, что болельщики «Спартака» наконец-то обрели свой дом.

Видич — это один из самых ярких моих партнеров по команде. Неманья выделялся своими как профессиональными, так и человеческими качествами.

Хенрик Ларссон выступал с Неманьей Видичем за «Манчестер Юнайтед».