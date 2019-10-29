Хенрик Ларссон: «В переходе Джордана в «Спартак» свою роль сыграли деньги. Но не только они»

Экс-нападающий «Барселоны» Хенрик Ларссон в интервью программе «19:22» на YouTube рассказал, почему его сын Джордан принял предложение из России.

— Вы играли в Голландии, Шотландии, Англии, Испании. Вы видели, как готовятся футболисты. Где подготовка лучше?

— Это было так давно! Во всех странах очень большое внимание уделяют подготовке молодых игроков, не могу выделить какую-то одну страну. Если игрок хочет стать профессионалом, должно быть большое самопожертвование — это везде, в любой стране так. Прежде всего нужно правильное отношение к тренировкам, отдыху, восстановлению. Во всех странах это поставлено на очень высокий уровень.

— По поводу Швеции. В России говорят, что до 12 лет шведские ребята не участвуют ни в каких турнирах, просто играют в свое удовольствие. Вы в свое время выбирали между флорболом и футболом. Правда ли это?

— У нас есть закон, запрещающий детям до 13 лет участвовать в каких-либо соревнований. Я не очень согласен с этим законом, можно было сделать немножко по-другому. Что касается меня, то, когда я был молодым, я много во что играл. Помимо футбола и флорбола еще были гандбол, настольный теннис, и все это очень помогло мне в дальнейшей карьере профессионального футболиста. Все эти виды спорта развивают координацию, контроль над телой, и все это идет только на пользу.

— Почему много шведских игроков едут именно в Россию?

— Здесь 2 фактора: российская премьер-лига — серьезный турнир, в том числе по европейским меркам. Его уровень постоянно растет. Второй фактор — финансовый. Если вы хотите привлечь высококлассного игрока, ему нужно платить соответствующим образом. В случае с моим сыном деньги «Спартака» сыграли свою роль. Но это — не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ. Мы с ним считаем, что местная лига очень интересная. В этом сезоне я смотрю почти все игры «Спартака» и могу отметить, что интенсивность игры, физическая составляющая очень высоки. В будущем Джордану это поможет.