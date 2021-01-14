Хендрикс вылетел в расположение «Спартака»

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс вылетел из Голландии, чтобы пройти медосбледование для «Спартака».

«На пути к новому удивительному приключению», — написал Хендрикс в Instagram.

Йоррит Хендрикс (справа). Фото Instagram

Ранее появлялась информация, что футболист должен пройти медоблседование в Дабуе.

25-летний голландец провел всю карьеру в ПСВ. В нынешнем сезоне он принял участие в 9 матчах чемпионата Голландии, одной игре Кубка и шести — в Лиге Европы.