Хендрикс вылетел в расположение «Спартака»
17:03
Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс вылетел из Голландии, чтобы пройти медосбледование для «Спартака».
«На пути к новому удивительному приключению», — написал Хендрикс в Instagram.
Йоррит Хендрикс (справа). Фото Instagram
Ранее появлялась информация, что футболист должен пройти медоблседование в Дабуе.
25-летний голландец провел всю карьеру в ПСВ. В нынешнем сезоне он принял участие в 9 матчах чемпионата Голландии, одной игре Кубка и шести — в Лиге Европы.
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