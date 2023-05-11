Агент Кики: «Мы не закрываем двери в российскую лигу»

Футбольный агент Хелио Мартинс прокомментировал ситуацию с будущим защитника «Визелы» Кики.

«Давайте поговорим об этом ближе к окончанию сезона, но скажу так: мы не закрываем перед Кики двери в российскую лигу», — приводит слова Мартинса «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что защитником интересуется «Урал».

В нынешнем сезоне 28-летний Кики провел 28 матчей за «Визелу», забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.