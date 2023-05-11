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Сегодня, 16:24

Гранат: «Не стоит жалеть «Торпедо» и «Химки», у них было достаточно времени на подготовку и адаптацию»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат предположил, кто вылетит из РПЛ по итогам этого сезона.

«Думаю, что по итогам РПЛ «Химки» и «Торпедо» точно отправятся на вылет. А в стыках будут какие-то две команды из тройки: «Факел», «Крылья» и «Пари НН». Все будет решаться до самого последнего тура. Не жалко ли мне «Торпедо»? Я считаю, что все по делу! Почему их должно быть жалко? Они сами виноваты. Давно знали, что выйдут в РПЛ, но никак не усилились. Многие футболисты не готовы к нашему чемпионату, вот и результат сразу. Не стоит их жалеть, у них было достаточно времени на подготовку и адаптацию. У них было все, чтобы остаться в РПЛ. С «Химками» такая же история», — приводит «Чемпионат» слова Граната.

После 26 туров «Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 17 очков. «Торпедо» с 13 очками идет на последней строчке.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5099081-vladimir-granat-pochemu-dolzhno-byt-zhalko-torpedo-oni-sami-vinovaty-v-vylete-iz-rpl.html
Владимир Гранат
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РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

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Максим Ненахов

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Локомотив

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Локомотив

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