Гранат: «Не стоит жалеть «Торпедо» и «Химки», у них было достаточно времени на подготовку и адаптацию»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат предположил, кто вылетит из РПЛ по итогам этого сезона.

«Думаю, что по итогам РПЛ «Химки» и «Торпедо» точно отправятся на вылет. А в стыках будут какие-то две команды из тройки: «Факел», «Крылья» и «Пари НН». Все будет решаться до самого последнего тура. Не жалко ли мне «Торпедо»? Я считаю, что все по делу! Почему их должно быть жалко? Они сами виноваты. Давно знали, что выйдут в РПЛ, но никак не усилились. Многие футболисты не готовы к нашему чемпионату, вот и результат сразу. Не стоит их жалеть, у них было достаточно времени на подготовку и адаптацию. У них было все, чтобы остаться в РПЛ. С «Химками» такая же история», — приводит «Чемпионат» слова Граната.

После 26 туров «Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 17 очков. «Торпедо» с 13 очками идет на последней строчке.