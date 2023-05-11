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Сегодня, 16:14

Нигматуллин оценил необходимость продления контракта Кержакова с «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин оценил необходимость продления контракта 36-летнего голкипера Михаила Кержакова с «Зенитом».

«Думаю, что в любом случае с Кержаковым продлят контракт. Просто сейчас пауза, чтобы понять, в какой роли продлевать. Не думаю, что у Кержакова будет вариант лучше, чем находиться дома, в родной команде, в которой он провел практически всю карьеру. Причем в любой роли. Думаю, что он понимает и ценит каждое мгновение, проведенное в «Зените». С одной стороны, есть понимание, что вратарскую линию нужно усиливать в силу возраста Кержакова. С другой стороны, нужно понять, насколько Одоевский и другие вратари «Зенита» готовы его заменить. Идет определенный анализ и, возможно, подготовка к приобретению кого-либо», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 голкипер провел 26 матчей и пропустил 15 голов. Кержаков выступает за «Зенит» с лета 2017 года, когда вернулся из аренды в «Оренбурге».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-nigmatullin-zenit-derzhit-pauzu-chtoby-ponyat-v-kakoj-roli-prodlevat-kerzhakova/
Михаил Кержаков
Руслан Нигматуллин
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РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
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ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

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