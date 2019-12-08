Хавьер Рибалта: «Российский агент предлагал Ляказетта в «Зенит». Но это невозможная ситуация»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал, что в клуб предлагали приобрести нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта, но он не стал рассматривать это предложение всерьез.

— Какой-то российский агент предлагал Ляказетта в «Зенит», — сказал Рибалта в эфире передачи «Инсайдеры». — Но это то же самое, как если бы кто-то предложил нам Криштиану Роналду — в принципе невозможная ситуация. Если бы у «Зенита» было желание подписать Ляказетта, мы бы напрямую связались с его официальным представителем, потому что это знаменитый игрок. Представьте, сколько стоит Ляказетт и какова его зарплата. Я не отнесся к этому предложению хоть сколь-нибудь серьезно. И мне не нравится, когда подобные агенты отнимают наше время.