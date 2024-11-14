Хавбек «Зенита» Васильев зимой может уйти в аренду
20-летний полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев может отправиться в аренду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает «Спорт День за Днем».
Васильев является воспитанником «Зенита». В декабре 2023 года он подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца июня 2028 года. В текущем сезоне Васильев принял участие в двух матчах РПЛ (6 минут) и шести играх FONBET Кубка России (344 минуты). На его счету два гола.
По данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 700 тысяч евро.
Источник: «Спорт День за Днем»
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|1
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|34
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|
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|3
|9
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|12
|
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|15
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|6
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|16-28
|12
|
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|15
|2
|6
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15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
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16
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|15
|1
|5
|9
|16-30
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|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
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|
Пари НН – Динамо Мх
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|Г
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
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Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
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Крылья Советов
|11
|1
|3
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